В Сумской области мужчина три года насиловал 10-летнюю падчерицу

Полиция задержала 25-летнего мужчину. Он признался в содеянном. Его действия квалифицировали как изнасилование ребенка младше 14 лет.

В одном из райцентров Сумской области мужчина три года насиловал 10-летнюю падчерицу. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в среду, 1 апреля.

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К правоохранителям обратилась мать девочки с заявлением о том, что ее сожитель совершил развратные действия в отношении ее дочери.

Полицейские разыскали 25-летнего мужчину и задержали его. Мужчина сознался в содеянном, признав тот факт, что принуждал ребенка к половому сношению в течение последних трех лет.

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Следователи квалифицировали его действия по ч.4 ст. 152 УК Украины как изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, и уже объявили ему о подозрении в совершении преступления.

Теперь решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что ранее в Славянске задержали “фокусника“, который два года развращал подростков. Мужчина под предлогом демонстрации фокусов, по информации правоохранителей, заманивал в свой дом мальчиков в возрасте от 13 до 15 лет.

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