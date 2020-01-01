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В Украине уже 1308 случаев COVID, 37 летальных

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В течение суток, 5 апреля, получено 83 сообщения о подтверждении COVID-19 по результатам исследований вирусологических референс-лабораторий.
Коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине
 
По состоянию на 22:00 5 апреля в Украине подтверждены 1308 случаев COVID-19, сообщает Центр общественного здоровья.
 
"В течение суток получено 83 сообщения о подтверждении COVID-19 по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья и областных лабораторных центров", - говорится в сообщении центра.
 
 
Всего зафиксировано 37 летальных случаев, 28 человек выздоровели.
 
Напомним, что в реанимационном отделении Черновицкой областной детской больнице находятся двое детей с подозрением на коронавирус.
 
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Теги: статистика, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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