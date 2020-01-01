В Украине уже 1308 случаев COVID, 37 летальных

В течение суток, 5 апреля, получено 83 сообщения о подтверждении COVID-19 по результатам исследований вирусологических референс-лабораторий.

По состоянию на 22:00 5 апреля в Украине подтверждены 1308 случаев COVID-19, сообщает Центр общественного здоровья.