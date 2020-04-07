"Не превращайтесь в обиженных детей": Зеленский обратился к нации

Президент рассказал о мерах противодействия эпидемии коронавируса и попросил украинцев проявить благоразумие.

В очередном видеообращении к нации президент Владимир Зеленский рассказал, что делают власти для борьбы с COVID-19 в Украине, а также призвал украинцев адекватно реагировать на угрозу коронавируса.

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По словам главы государства, в течение этой недели ожидается прибытие не мене 7 самолетов из Китая и Южной Кореи. Они доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы.

Параллельно мы максимально наращиваем отечественное производство – начинаем изготавливать собственные тест-системы ПЦР, а еще Украина ежедневно выпускает 900 000 масок, - заявил президент.

Отдельно Владимир Зеленский остановился на дополнительных карантинных мерах, введенных в Украине с понедельника.

Наше государство действует настолько жестко, насколько этого требует развитие ситуации. Наши действия абсолютно симметричны с большинством стран Европы и мира… Мы все стоим на страже демократических ценностей и свобод, но есть времена, когда приоритетом становится здоровья и жизни целой нации, - заявил президент.

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Он подчеркнул, что все введенные ограничения являются лишь временными неудобствами, но они важны и необходимы для общей безопасности.

Давайте не превращаться в обиженных детей, которым во время простуды родители запретили есть мороженое, - попросил президент.

В преддверии Пасхи Зеленский попросил украинцев проявить благоразумие.

Мы оказались в ситуации, когда должны менять свои традиции ради здоровья и жизни. Со своей стороны мы сделаем все, чтоб обеспечить трансляцию богослужений на телевизионных каналах. А вас я прошу вспомнить Божью заповедь о любви к ближнему. Во времена коронавируса лучшее проявление такой любви – это не создавать опасность для здоровья и жизни ближнего, - отметил глава государства.

Напомним, по состоянию на утро 7 апреля в Украине уже выявлено 1462 случая коронавируса. За минувшие сутки заразились 143 человека.

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