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"Не превращайтесь в обиженных детей": Зеленский обратился к нации

Комментариев: 9
Президент рассказал о мерах противодействия эпидемии коронавируса и попросил украинцев проявить благоразумие.
Зеленский обратился к украинцам
Зеленский обратился к украинцам
кадр из видео

В очередном видеообращении к нации президент Владимир Зеленский рассказал, что делают власти для борьбы с COVID-19 в Украине, а также призвал украинцев адекватно реагировать на угрозу коронавируса.

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По словам главы государства, в течение этой недели ожидается прибытие не мене 7 самолетов из Китая и Южной Кореи. Они доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы.

Параллельно мы максимально наращиваем отечественное производство – начинаем изготавливать собственные тест-системы ПЦР, а еще Украина ежедневно выпускает 900 000 масок, - заявил президент.

Отдельно Владимир Зеленский остановился на дополнительных карантинных мерах, введенных в Украине с понедельника.

Наше государство действует настолько жестко, насколько этого требует развитие ситуации. Наши действия абсолютно симметричны с большинством стран Европы и мира… Мы все стоим на страже демократических ценностей и свобод, но есть времена, когда приоритетом становится здоровья и жизни целой нации, - заявил президент.

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Он подчеркнул, что все введенные ограничения являются лишь временными неудобствами, но они важны и необходимы для общей безопасности.

Давайте не превращаться в обиженных детей, которым во время простуды родители запретили есть мороженое, - попросил президент.

В преддверии Пасхи Зеленский попросил украинцев проявить благоразумие.

Мы оказались в ситуации, когда должны менять свои традиции ради здоровья и жизни. Со своей стороны мы сделаем все, чтоб обеспечить трансляцию богослужений на телевизионных каналах. А вас я прошу вспомнить Божью заповедь о любви к ближнему. Во времена коронавируса лучшее проявление такой любви – это не создавать опасность для здоровья и жизни ближнего, - отметил глава государства.

Напомним, по состоянию на утро 7 апреля в Украине уже выявлено 1462 случая коронавируса. За минувшие сутки заразились 143 человека.

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Теги: Зеленский, президент, коронавирус, карантин, штраф, Пасха
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Комментариев (9)
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Нинізосереджений    07.04.2020, 21:41
Оценка:  -21
Нинізосереджений
Зе,браво!Особенно доставило про уборку хлама на балконе и про качание пресса!А"обиженным детям"нужно ежедневно показывать 600 свежевырытых могил в Днепре и новый колумбарий в Киеве.С подписью:"Для тих,кому вдома не сидиться".
Путин-Xyйло    07.04.2020, 21:48
Оценка:  +11
Путин-Xyйло
Буба сейчас только пресс бабла качает! Оттого его и пучит
meglj    07.04.2020, 20:26
Оценка:  0
meglj
Фууу Мерзость
РухНС    07.04.2020, 22:16
Оценка:  -10
РухНС
не смотри в зеркало
СливнойБачок    07.04.2020, 19:49
Оценка:  +1
СливнойБачок
Мы не будем обижаться, если ты даш каждой семье 20000 в месяц,во время карантина,как в других странах.
Но как настоящий скупой Жи.д , ты будешь наоборот доить тех кто возвратился с заграницы.
РухНС    07.04.2020, 22:17
Оценка:  -7
РухНС
сильно тебя подоили?
Брюква_и_Клюква    07.04.2020, 19:44
Оценка:  +8
Брюква_и_Клюква
Что ты там шепчешь, пацаненок? Маски продал, спирт продал, на улицах Киева группы ЗЕленых люмпенов гуляют без масок с пивом и детьми. Ты уже определись, кто ты и где, иначе складывается впечатление, что президенты у нас - Ермак и Аваков, а ты просто заезжий клоун
Kostos    07.04.2020, 19:39
Оценка:  +9
Kostos
А Бубочка поправился.
ПродувКротов    07.04.2020, 20:57
Оценка:  +11
ПродувКротов
Черная икра полнит.
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