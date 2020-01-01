Украинские десантники отработали захват вражеского берега

Морпехи тренировались десантироваться с моря и воздуха, расчищая проход для основных сил.

В Одесской области возле поселка Николаевка прошли учения подразделений морской пехоты. Об этом информирует пресс-служба Командования морской пехоты.

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Личный состав отдельного батальона морской пехоты совершил десантирование с моря, для того чтобы взять под контроль участок побережья и обеспечить продвижение основных сил. При этом морпехи должны были уничтожить передовые наблюдательные посты и артиллерийскую батарею условного противника.

В ходе операции с корабля Военно-Морских Сил ВСУ десантировались три группы морских пехотинцев со штатным вооружением. В то же время в нескольких километрах от берега с двух вертолетов морской авиационной бригады беспарашютным способом десантировалось еще два взвода. Наладив взаимодействие между всеми группами, морские пехотинцы уничтожили наблюдательный пост, подразделения охраны артбатареи, а затем и саму артиллерию.

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Во время практических действий в подразделения постоянно поступали различные вводные от руководства учений. Например, на пути одного из подразделений оказалась заминирована местность, а одно из отделений внезапно попало в засаду. Поэтому командиры на местах должны были действовать быстро, принимать правильные решения, чтобы выйти из ситуации без потерь и максимально эффективно продолжить выполнение задачи.

Напомним, на прошлой неделе Министерство обороны России сообщило о намерении призвать на военную службу 3300 крымчан, которых отправят в воинские части Южного и других военных округов России. По этому поводу Украина выразила протест.

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