Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленскому делали тест на COVID-19

Комментариев: 2
Также тест сделали Денису Шмыгалю.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
EPA/UPG

Президенту Украины Владимиру Зеленскому делали тест на коронавирус. 

Читай также: Число зараженных COVID-19 в мире превысило 1,5 млн

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью “Украинской правде“.

Тимошенко отметил, что тестирование проводили всем политикам, которые контактировали с инфицированным нардепом Сергеем Шаховым. В числе тест сделали президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю.

И президенту сделали, руководителю Офиса, замам сделали. Я объясню: надо было сделать тестирование, потому что это были контактные лица, которые контактировали с одним из первых случаев в Киеве, которым был депутат Шахов, - сказал Тимошенко.

Читай также: Кабмин изменил карантинные ограничения

Кроме того, замглавы Офиса президента добавил, что тестирование делали сразу понять, что делать, в случае подтверждения, были бы другие меры безопасности относительно карантина в ведомстве.

Напомним, состояние Бориса Джонсона улучшилось. Глава британского правительства по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии из-за коронавируса.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Зеленский, коронавирус, тест
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
maryUA    09.04.2020, 10:58
Оценка:  0
maryUA
делали, и...ЧТО здоров-нет??? в чём смысл статьи???
Ivanez    09.04.2020, 10:28
Оценка:  +6
Ivanez
А как админы бигмира топили за ЗЕлю в начале его каденции. Переобулись быстро
Сливной_Бачок    09.04.2020, 11:00
Оценка:  0
Сливной_Бачок
Вообще-то бигмир принадлежит Курченко. Зелебобики очень даже выгодны победителям над половцами и печенегами.
Сливной_Бачок    09.04.2020, 09:49
Оценка:  +20
Сливной_Бачок
Дубинский хвастался в своем видео, что он тоже проходил тест, как и другие депутаты. И не один, судя по его риторике. Все, что привезли на себя и потратят. При этом дупутатка Скороход не могла добиться, чтобы ей сделали тест. Все на себя любимых зеленых большевиков.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь