Зеленскому делали тест на COVID-19

Также тест сделали Денису Шмыгалю.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому делали тест на коронавирус.

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Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью “Украинской правде“.

Тимошенко отметил, что тестирование проводили всем политикам, которые контактировали с инфицированным нардепом Сергеем Шаховым. В числе тест сделали президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю.

И президенту сделали, руководителю Офиса, замам сделали. Я объясню: надо было сделать тестирование, потому что это были контактные лица, которые контактировали с одним из первых случаев в Киеве, которым был депутат Шахов, - сказал Тимошенко.

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Кроме того, замглавы Офиса президента добавил, что тестирование делали сразу понять, что делать, в случае подтверждения, были бы другие меры безопасности относительно карантина в ведомстве.

Напомним, состояние Бориса Джонсона улучшилось. Глава британского правительства по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии из-за коронавируса.

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