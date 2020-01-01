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Авиакатастрофа в Иране: МАУ выплатила часть компенсаций семьям

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Руководство авиакомпании обеспокоено отсутствием прогресса в расследовании катастрофы.
Семьи погибших начали получать компенсации от МАУ
Семьи погибших начали получать компенсации от МАУ
Кристо Грозев / Twitter

Компания “Международные авиалинии Украины“ начала выплачивать компенсации семьям пассажиров, погибших в авиакатастрофе ее самолета в Иране в январе этого года. Об этом рассказал президент авиакомпании Евгений Дыхне в комментарии агентству “Интерфакс-Украина“.

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“Определенной части пассажиров уже выплачена первая часть компенсаций. Этот процесс не очень быстрый, но он будет завершен“, - отметил глава компания, не уточняя при этом размер выплат.

Дыхне считает, что техническое расследование, которое велось в Иране, зашло в тупик. Его в частности беспокоит то, что иранцы не передали ни в какую лабораторию бортовые самописцы, нет никаких рапортов об окончании расследования, как и никакой информации об успешных межправительственных соглашениях относительно компенсации со стороны Ирана.

Напомним, Кулеба обещает, что Иран ответит за сбитый самолет МАУ. Киев не позволит Тегерану избежать ответственности за трагедию с украинским авиалайнером, заверил глава МИД.

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Теги: авиакатастрофа, Иран, МАУ, компенсации
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