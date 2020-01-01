Авто главного санврача в Николаеве врезалось в бусик журналистов

Появились первые детали инцидента.

Во время визита в Николаев в поисках коронавируса, автомобиль главного санитарного врача страны Виктора Ляшко врезалась в микроавтобус Renault Trafic, в котором ехали журналисты.

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Об этом сообщает издание Новости N.

По предварительной информации, ДТП случилось на улице Лазурной в Николаеве. На момент аварии самого Ляшко в салоне автомобиля не было.

По словам очевидцев, водитель Volkswagen, сдавая назад, врезался в припаркованный микроавтобус. В результате ДТП никто не пострадал, оба автомобиля получили механические повреждения.

В бус врезалось авто Ляшко novosti-n.org

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Также сообщается, что автомобиль Volkswagen Passat, который фигурирует в данной аварии, был выделен Николаевской ОГА для главного санврача Виктора Ляшко, прибывшего с визитом в область.

Виктор Ляшко novosti-n.org

Самого чиновника в машине не было novosti-n.org

Напомним, главный санврач Ляшко прилетел в Николаев в поисках коронавируса. По состоянию на утро 9 апреля в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной болезнью.

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