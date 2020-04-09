Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Около 3% украинцев хотят пойти в церковь на Пасху - ОП

Комментариев: 2
Зеленский попросил их не делать этого.
Зеленский попросил украинцев оставаться дома на Пасху
Зеленский попросил украинцев оставаться дома на Пасху
president.gov.ua

Пик эпидемии коронавируса в Украине еще впереди, а между тем, около 3% жителей страны все же намерены пойти в храм на Пасху. Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан не делать этого. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

Читай также: Авто главного санврача в Николаеве врезалось в бусик журналистов

Так, президент Владимир Зеленский на совещании 9 апреля заявил, что 70% украинцев поддерживают карантинные меры, введенные в Украине в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также проект “Пасха дома“, когда богослужения можно посмотреть в онлайн-трансляции. По данным главы государства, 3% граждан все же собираются посетить церковь в праздничные дни.

Это замечательно, что украинцы такие ответственные, и большинство граждан осознают высокие риски эпидемии. Ведь пик еще впереди. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы и 3% верующих не подвергались опасности, - сказал президент.

Напомним, ранее Зеленский потребовал научить медиков пользоваться аппаратами ИВЛ. Не все врачи в Украине умеют обращаться с импортной техникой. 

Читай также: Если Зеленский подхватит COVID-19, временной замены ему нет – ОП

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Зеленский, Пасха, Праздники, Храм, Украинцы, Карантин, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
ВосставшийИзБана    09.04.2020, 15:47
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Всего-то? Ну, пусть идут. И оттуда сразу в Припять.
Shaab    09.04.2020, 15:23
Оценка:  +8
Shaab
Людям так хочеться отримати премію Дарвіна?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь