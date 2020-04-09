Около 3% украинцев хотят пойти в церковь на Пасху - ОП

Зеленский попросил их не делать этого.

Пик эпидемии коронавируса в Украине еще впереди, а между тем, около 3% жителей страны все же намерены пойти в храм на Пасху. Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан не делать этого. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Так, президент Владимир Зеленский на совещании 9 апреля заявил, что 70% украинцев поддерживают карантинные меры, введенные в Украине в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также проект “Пасха дома“, когда богослужения можно посмотреть в онлайн-трансляции. По данным главы государства, 3% граждан все же собираются посетить церковь в праздничные дни.

Это замечательно, что украинцы такие ответственные, и большинство граждан осознают высокие риски эпидемии. Ведь пик еще впереди. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы и 3% верующих не подвергались опасности, - сказал президент.

Напомним, ранее Зеленский потребовал научить медиков пользоваться аппаратами ИВЛ. Не все врачи в Украине умеют обращаться с импортной техникой.

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