Если Зеленский подхватит COVID-19, временной замены ему нет – ОП

В президентском офисе рассчитывают, что президент сможет работать удаленно и временная замена ему не понадобится.

Офис президента имеет определенный план действий на случай, если президент Владимир Зеленский заболеет коронавирусом, но в этом плане пока нет конкретного исполняющего обязанности главы государства. Об этом рассказал заместитель председателя Офиса президента Украины, секретарь координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко в интервью “Украинской правде“.

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“Какой-то протокол разработан. Но понятно, что исполняющего обязанности нету. Ну, может, там спикер Верховной Рады может как-то выполнять обязанности. Но президент всегда на связи, поэтому, я думаю, что если, не дай Бог, что-то – работа будет происходить в телефонном режиме“, - отметил Тимошенко.

Он также рассказал, что в Офисе президента сейчас действуют такие же меры безопасности, как и во всех больницах: на всех входах проводят температурный скрининг, вход только в масках, а в каждом кабинете и общих зонах стоят дезинфекторы для рук.

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По его словам руководство ОП и другие работники стали меньше пересекаться, а совещания чаще проводят в онлайн-режиме видеоконференций.

Однако Зеленский ежедневно физически в офисе, поскольку “весь день расписан, как и раньше“. К нему, по словам Тимошенко, заходят только председатель Офиса президента и несколько заместителей. Никто другой не приходит.

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Для справки. Согласно 110 статье Конституции Украины, Верховная Рада может признать президента не способным исполнять свои обязанности по состоянию здоровья. В этом случае, согласно 112 статье Конституции, временным исполняющим обязанности Президента становится глава Верховной Рады (в настоящий момент – Дмитрий Разумков).

Напомним, Президенту Украины Владимиру Зеленскому делали тест на коронавирус. Также тест сделали премьер-министру Денису Шмыгалю.

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