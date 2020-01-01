В Одессе снова загорелся колледж, который горел в декабре

Новый пожар случился вчера, 8 апреля.

В Одессе снова вспыхнуло здание сгоревшего колледжа, который горел в декабре 2019 года. На этот раз огонь возник на 5 этаже недействующего здания. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Так, 8 апреля спасатели получили сообщение о том, что по улице Троицкая 25 идет дым с пятого этажа недействующего здания.

По прибытию на место вызова спасателей было установлено, что горят кабели на площади 1 метр погонный. Пожарные ликвидировали возгорание в 18:23. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами, - говорится в сообщении.

Пожар в одесском колледже od.dsns.gov.ua

Напомним, 4 декабря в одесском колледже экономики вспыхнул пожар. Тогда жертвами трагедии стали 16 человек.

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