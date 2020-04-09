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В западных областях могут ввести комендантский час на выходные

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Правительство рассматривает возможность введения чрезвычайных мер, чтобы разорвать цепь заражения.
В отдельных регионах могут ввести комендантский час
В отдельных регионах могут ввести комендантский час
Нацполиция/Фейсбук

Кабинет министров рассматривает возможность введения в отдельных регионах комендантского часа на выходных. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив по итогам совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем, пишет lb.ua.

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Он рассказал, что мэрам сообщили о решении продлить карантин до начала мая. Конкретное число не уточнили, но продление карантина обещал лично премьер-министр, уверяет Марцинкив.

Также проинформировали, что в трех областях – Ивано-Франковская, Тернопольская и Львовская – вводятся чрезвычайные меры на выходные дни, чтобы разорвать цепь заражения. В том числе рассматривается возможность даже комендантского часа, - заявил ивано-франковский мэр.

Он отметил, что конкретная информация на этот счет должна появиться уже завтра.

Напомним, Мелитополь закрылся на карантин: въезд только по спецпропускам. Все въезды в город перекрыты, для проезда оставлено только пять КПП. Введены ограничения на пересечение границ города.

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Теги: коронавирус, карантин, комендантский час, Ивано-Франковская область, Львовская область, Тернопольская область, Ивано-Франковск
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