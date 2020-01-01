Украина отменила все международные военные учения на своей территории

Отложены также ротации некоторых украинских контингентов за рубежом.

Многонациональные учения на территории Украины при участии Вооруженных сил Украины перенесены в связи с введением карантина и угрозой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

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Как отмечается в сообщении, речь идет о мероприятиях, предусмотренных указом президента от 4 февраля №34/2020 “О Плане проведения многонациональных учений с участием подразделений ВСУ на территории Украины и их участия в многонациональных учениях за пределами Украины на 2020 год и о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях“.

Также перенесены на неопределенный срок ротации национального персонала, который выполняет задачи в составе международных операций по поддержанию мира и безопасности.

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В то же время меры по подготовке к ротациям национального контингента в Косово, Сербии и 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго остаются без изменений.

Вместе с тем, прорабатывается вопрос возвращения в Украину 8 военнослужащих и одной минно-поисковой собаки ВСУ, которые выполняют задачи в составе миссии НАТО “Решительная поддержка“ в Афганистане.

Стоит отметить, что подготовка личного состава ВСУ на территории Украины продолжается с соблюдением требований Минздрава Украины и рекомендаций командования Медицинских сил ВСУ по предотвращению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинских частях ВСУ, - говорится в сообщении.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что об ослаблении карантина можно говорить не раньше мая, ограничительные меры будут продлены после 24 апреля.

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