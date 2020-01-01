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Украина отменила все международные военные учения на своей территории

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Отложены также ротации некоторых украинских контингентов за рубежом.
Все международные учения отложены на неопределенный срок
Все международные учения отложены на неопределенный срок
Фотоархив Минобороны

Многонациональные учения на территории Украины при участии Вооруженных сил Украины перенесены в связи с введением карантина и угрозой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

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Как отмечается в сообщении, речь идет о мероприятиях, предусмотренных указом президента от 4 февраля №34/2020 “О Плане проведения многонациональных учений с участием подразделений ВСУ на территории Украины и их участия в многонациональных учениях за пределами Украины на 2020 год и о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях“.

Также перенесены на неопределенный срок ротации национального персонала, который выполняет задачи в составе международных операций по поддержанию мира и безопасности.

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В то же время меры по подготовке к ротациям национального контингента в Косово, Сербии и 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго остаются без изменений.

Вместе с тем, прорабатывается вопрос возвращения в Украину 8 военнослужащих и одной минно-поисковой собаки ВСУ, которые выполняют задачи в составе миссии НАТО “Решительная поддержка“ в Афганистане.

Стоит отметить, что подготовка личного состава ВСУ на территории Украины продолжается с соблюдением требований Минздрава Украины и рекомендаций командования Медицинских сил ВСУ по предотвращению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинских частях ВСУ, - говорится в сообщении.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что об ослаблении карантина можно говорить не раньше мая, ограничительные меры будут продлены после 24 апреля.

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Теги: карантин, коронавирус, ВСУ, учения
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