Аваков назвал сроки окончания карантина

Министр внутренних дел считает, что страна оправится от пережитого потрясения не раньше лета.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал предварительные сроки завершения карантинных ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.Об этом министр, в пятницу, 10 апреля, написал на своей странице в Facebook.

Аваков отметил, что он достаточно информирован и получает много данных об уровне заболеваемости и о ситуации по регионах, однако честно признается, что он не знает точно, когда карантинные меры можно будет снять. Однако, предполагает, что есть возможность выйти из карантина в мае.

"Я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает - не верьте. Могу, тем не менее предположить и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, - к лету", - заявил министр.

Он также добавил, что карантин планируется ослаблять в несколько этапов.

"Сначала для молодежи, потом для старших во второй половине мая. Если не сорвемся с текущей модели сопротивлению вирусу, если удержим порядок и дисциплину. Если споры отложим на потом, а сейчас твердо будем держать карантин", - резюмировал он.

Ранее в полиции заявили, что создали базу нарушителей карантина и в ней уже около 50 тысяч человек.

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