Новости Донбасса 10 апреля: Один военный убит, двое ранены

Обострение на востоке Украины - 21 обстрел за сутки.

Ситуация на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил резко обострилась. В течение прошедших суток сепаратисты 21 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Один военнослужащий убит, двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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В целом в течение 9 апреля зафиксировано, что боевики совершили 21 обстрел украинских позиций. Девять обстрелов - с применением минометов 120-го и 82-го калибра, что является нарушением Минских соглашений.

Также боевики открывали огонь по опорным пунктам ВСУ из противотанкового ракетного комплекса, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С целью прекращения враждебных провокаций и стабилизации ситуации наши воины активно применяли дежурные огневые средства, - отметили в штабе и добавили, что потери боевиков за минувшие сутки - один убитый и один ранен.

Противник открывал огонь по оборонительным пунктам возле Павлополя (выпущены пять мин), Водяного (четыре мины), Красногоровки, Новомихайловки, Авдеевки, в районе сел Пищевик, Старогнатовка и Богдановка.

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В штабе насчитали 38 мин, которые были выпущены боевиками вблизи Орехового. Также обстрелы зафиксированы возле населенных пунктов Хутор Вольный, населенного пункта Новолуганское, Новоалександровка и Попасная. В целом на этих участках противник выпустил 18 мин.

В районе Крымского боевики дважды обстреляли наши позиции из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Рядом с Новгородским против подразделения Объединенных сил оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс, - добавили в штабе.

С начала текущих суток боевики дважды обстреляли украинские позиции возле Новозвановки и Новоалександровки. Потерь в рядах нет.

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