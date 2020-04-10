В МОЗ рассказали, почему в Николаевской области нет больных COVID-19
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о том, что в Николаевской области выявлены нарушения в алгоритме тестирования коронавируса. Он надеется, что ситуация в регионе с тестированием улучшится. Об этом он заявил на брифинге.
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“Вчера мы с командой Минздрава посетили Николаевскую область, где рассматривали ситуацию с отсутствием случаев коронавирусной болезни... отследили все алгоритмы от звонка пациента к семейному врачу до скорой помощи. От отбора до доставки образцов. Есть определенные проблемы в этом алгоритме. Определенные нарушения. Были даны рекомендации. Я думаю, что в ближайшее время ситуация в Николаевской области по количеству тестирований будет улучшаться“, - заявил Ляшко.
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Напомним, ранее МОЗ отправило проверку в Ивано-Франковскую область. В области зафиксировано больше всего смертей от COVID-19.
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