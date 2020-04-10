Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В МОЗ рассказали, почему в Николаевской области нет больных COVID-19

Комментариев: 1
В Николаевской области на сегодняшний день нет ни одного зараженного коронавирусной инфекцией.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о том, что в Николаевской области выявлены нарушения в алгоритме тестирования коронавируса. Он надеется, что ситуация в регионе с тестированием улучшится. Об этом он заявил на брифинге. 

Читай также: В Украине 2203 случая коронавируса: обновленные данные Минздрава

“Вчера мы с командой Минздрава посетили Николаевскую область, где рассматривали ситуацию с отсутствием случаев коронавирусной болезни... отследили все алгоритмы от звонка пациента к семейному врачу до скорой помощи. От отбора до доставки образцов. Есть определенные проблемы в этом алгоритме. Определенные нарушения. Были даны рекомендации. Я думаю, что в ближайшее время ситуация в Николаевской области по количеству тестирований будет улучшаться“, - заявил Ляшко.

Смотреть с 18:30 минуты

Напомним, ранее МОЗ отправило проверку в Ивано-Франковскую область. В области зафиксировано больше всего смертей от COVID-19. 

Читай также: Табачный дым ухудшает течение COVID-19, - главный санврач Ляшко

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: МОЗ, Ляшко, Николаевская область, Коронавирус, Эпидемия, Феномен
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Boxerogos    10.04.2020, 12:41
Оценка:  -22
Boxerogos
Почему нет?Ответ прост.Нет обследованых-нет и больных!)))))
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь