Тесты на COVID-19 вывозят из Минздрава на частных авто - "Схемы"

Журналисты зафиксировали, как из здания Минздрава вывозили медицинские средства, прибывшие из Китая.

Журналисты проекта расследований "Схемы" засняли, как граждане, не имеющие должностей в Минздраве, вывозят из ведомства китайские медсредства, включая тесты на коронавирус. Об этом идет речь в новом сюжете "Схем".

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"Журналисты заметили, как главный санитарный врач страны здоровается с мужчиной, который только что загрузил ему в багажник коробку, похоже, с какими-то медицинскими изделиями", - сообщили в "Схемах".



Журналисты отмечают, что 23 марта в Украину прибыл первый авиарейс из Китая, на котором доставили ПЦР-тесты, экспресс-тесты, аппараты ИВЛ, защитные костюмы и респираторы и другие медицинские средства.



"А через два дня, 25 марта журналистам удалось зафиксировать, как часть этих тестов отгрузили с авто Центра общественного здоровья. По данным источников "Схем" на таможне, экспресс-тесты именно этого бренда - китайской AmonMedCAS - закупило министерство. И именно Минздрав является их единственным импортером за последние 2 месяца", - говорится в расследовании.





Напомним,в Украину поступили 300 тысяч экспресс-тестов из Китая.

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