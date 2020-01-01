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Тесты на COVID-19 вывозят из Минздрава на частных авто - "Схемы"

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Журналисты зафиксировали, как из здания Минздрава вывозили медицинские средства, прибывшие из Китая.
Медсредства вывозят на частных авто
Медсредства вывозят на частных авто
Схемы

Журналисты проекта расследований "Схемы" засняли, как граждане, не имеющие должностей в Минздраве, вывозят из ведомства китайские медсредства, включая тесты на коронавирус. Об этом идет речь в новом сюжете "Схем".

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"Журналисты заметили, как главный санитарный врач страны здоровается с мужчиной, который только что загрузил ему в багажник коробку, похоже, с какими-то медицинскими изделиями", - сообщили в "Схемах". 

Журналисты отмечают, что 23 марта в Украину прибыл первый авиарейс из Китая, на котором доставили ПЦР-тесты, экспресс-тесты, аппараты ИВЛ, защитные костюмы и респираторы и другие медицинские средства. 

"А через два дня, 25 марта журналистам удалось зафиксировать, как часть этих тестов отгрузили с авто Центра общественного здоровья. По данным источников "Схем" на таможне, экспресс-тесты именно этого бренда - китайской AmonMedCAS - закупило министерство. И именно Минздрав является их единственным импортером за последние 2 месяца", - говорится в расследовании.


Напомним,в Украину поступили 300 тысяч экспресс-тестов из Китая.

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Теги: Коронавирус, Минздрав, тесты, схемы
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