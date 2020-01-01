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Сутки на Донбассе: 15 обстрелов, ранен один боец

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Ответным огнем подразделения ВСУ уничтожили одного и ранили двух сепаратистов, утверждают в штабе ООС.
Пострадавшего военного госпитализировали
Пострадавшего военного госпитализировали
Генштаб ВСУ

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 10 апреля, 15 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 11 апреля.

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Указано, что враг применял запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы фиксировались в районе Красногоровки, Гнутового, Тарамчука, Авдеевки (два раза), Опытного (два раза), Новозвановки, Новоалександровки (два раза), Орехово, Новотошковское, Луганское, Крымское (два раза).

Украинские защитники предприняли необходимые меры влияния на оккупационные подразделения и с помощью дежурных огневых средств прекратили враждебную активность, - говорится в сообщении.

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По данным разведки Объединенных сил, 10 апреля подразделения ВСУ уничтожили одного и ранили двух сепаратистов.

С начала текущих суток враг не открывал огонь. Потерь у ВСУ нет.

Напомним, у ВСУ новые случаи заражения коронавирусом. В пятницу медики подтвердили инфицирование еще троих военнослужащих .

 

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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