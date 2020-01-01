В Чернобыльской зоне продолжают тушение пожаров

Радиационный фон не превышает норму.

По состоянию на 9 часов 12 апреля в зоне отчуждения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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"К тушению пожаров привлечено 353 человека и 89 единиц техники, из них от ГСЧС 294 человека личного состава и 64 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета, которыми 11 апреля осуществлено 107 сбросов - 250 т воды)", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,013 мР / час, Киевская область - в пределах 0,011 мР / час при допустимом фоне 0,05 мР / ч).

Радиационный фон в норме dsns.gov.ua

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В зоне отчуждения уровни гамма излучения не изменились (Чернобыль - 0,020 мР / ч, на КДП Дитятки 0,01 мР / ч при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР / час).

Напомним, ранее сообщалось, что воздух Киева стал самым грязным в мире.