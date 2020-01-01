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В Одесской области первая смерть от коронавируса

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Умерла жительница Подольска.
В Одесской области первая смерть от коронавируса
В Одесской области первая смерть от коронавируса
EPA/UPG

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В Одесской области зафиксирована первая смерть от COVID-19. Об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации  Максим Куцый. 

"К сожалению, в Одесской области - первый летальный случай от  коронавируса. Ушла из жизни пациентка 1959 г.р. в городе Подольске. Выражаю свои глубокие соболезнования близким и родным", - написал губернатор.

Всего в Одесской области на утро 12 апреля зафиксировано 67 пациентов с диагнозом COVID-19. При этом за сутки четыре больных - с Подольска.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав назвал ключевые симптомы COVID.

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Теги: Одесская область, коронавирус
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