В Одесской области первая смерть от коронавируса

Умерла жительница Подольска.

Читай также: В Украине новая жертва коронавируса

В Одесской области зафиксирована первая смерть от COVID-19. Об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

"К сожалению, в Одесской области - первый летальный случай от коронавируса. Ушла из жизни пациентка 1959 г.р. в городе Подольске. Выражаю свои глубокие соболезнования близким и родным", - написал губернатор.

Всего в Одесской области на утро 12 апреля зафиксировано 67 пациентов с диагнозом COVID-19. При этом за сутки четыре больных - с Подольска.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав назвал ключевые симптомы COVID.