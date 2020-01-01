МОЗ назвало ещё один препарат, который лечит COVID-19

Препарат будет внесен в программу "Доступные лекарства".

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что медицинский препарат “Плаквенил“, который может помогать при лечении вируса COVID-19, будет внесен в перечень медицинских средств, которые идут по программе “Доступные лекарства“. Он отметил, что на ближайшем заседании правительства в среду будет урегулирован вопрос по группе пациентов, которые болеют ревматоидными заболеваниями, прежде всего, красной волчанкой, которые лечились препаратом “Плаквенил“. Об этом он заявил на брифинге.

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“После того, как в мире было объявлено о том, что он (“Плаквенил“ – ред.) может помогать при лечении коронавируса - он просто исчез из аптек. Мы нашли решение, он будет введен в перечень медицинских средств, которые идут по программе “Доступные лекарства“ для того, чтобы он был в аптеках и был контролируемый оборот этого лекарства. Параллельно есть договоренность с производителем об обеспечении наших больных“, - отметил он.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано 3102 случая коронавируса. За сутки заразились 325 человек.

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