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В Минздраве рассказали, сколько ПЦР-тестов делают в сутки

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Минздрав увеличил количество ПЦР-тестирований на коронавирус.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Министерство здравоохранения проводит ежесуточно 2,5-3 тысяч ПЦР-тестирований на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом глава Минздрава Максим Степанов рассказал в ходе брифинга 13 апреля.

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"Мы увеличили за эту неделю количество тестирований на коронавирус методом ПЦР. В среднем сейчас мы делаем от 2,5 до 3 тысяч тестирований в сутки. Кроме того, мы по новому алгоритму тестируем всех без исключения пациентов, у которых есть воспаление легких", - отметил он.

Степанов также подчеркнул, что на сегодняшний день все сотрудники системы здравоохранения четко придерживаются установленных Минздравом алгоритмов, для того, "чтобы мы максимально тестировали, проявляли эту болезнь и принимали соответствующие меры".



Напомним, по состоянию на 10.00 13 апреля, в Украине уже 3102 случаев заражения острой респираторной болезнью COVID-19.

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Теги: Минздрав, тесты, Коронавирус, пцр-тесты, Степанов
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