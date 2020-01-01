Разумков рассказал, когда Рада вернется к обычному режиму работы

Спикер прокомментировал карантин в парламенте.

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков спрогнозировал, когда нардепы смогут вернуться к обычному режиму работы.

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Об этом он заявил в эфире “Свободы слова”.

По словам Разумкова, парламент сможет выйти из режима внеочередных заседаний и вернуться к пленарным в том случае, если не будет достаточно механизмов для принятия решений.

Перейти в постоянный режим пленарных заседаний, обычный режим, я думаю, что сегодня не совсем целесообразно, так как риски заболевания достаточно еще высоки. Сегодняшние возможности, которые есть, дают нам реальные механизмы принимать решения. Если мы будем видеть, что этого недостаточно, то, я думаю, что мы перейдем к обычным пленарным заседаниям, - сказал Разумков.

При этом председатель Верховной Рады акцентировал, что нардепы работают, но в комитетах.

Верховная Рада продолжает работать в обычном режиме. Мы единственное что изменили: наш график. У нас больше комитетов, меньше пленарных заседаний" - пояснил Разумков.

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Напомним, экс-губернатор Харьковщины официально стала народным депутатом. Юлия Светличная, более трех лет возглавлявшая Харьковскую ОГА, приняла депутатскую присягу.

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