Разумков рассказал, когда Рада вернется к обычному режиму работы
Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков спрогнозировал, когда нардепы смогут вернуться к обычному режиму работы.
Читай также: На этой неделе закон о банках рассматривать не будут – Арахамия
Об этом он заявил в эфире “Свободы слова”.
По словам Разумкова, парламент сможет выйти из режима внеочередных заседаний и вернуться к пленарным в том случае, если не будет достаточно механизмов для принятия решений.
Перейти в постоянный режим пленарных заседаний, обычный режим, я думаю, что сегодня не совсем целесообразно, так как риски заболевания достаточно еще высоки.
Сегодняшние возможности, которые есть, дают нам реальные механизмы принимать решения. Если мы будем видеть, что этого недостаточно, то, я думаю, что мы перейдем к обычным пленарным заседаниям, - сказал Разумков.
При этом председатель Верховной Рады акцентировал, что нардепы работают, но в комитетах.
Верховная Рада продолжает работать в обычном режиме. Мы единственное что изменили: наш график. У нас больше комитетов, меньше пленарных заседаний" - пояснил Разумков.
Читай также: Рада собирается на заседание: Разумков рассказал детали
Напомним, экс-губернатор Харьковщины официально стала народным депутатом. Юлия Светличная, более трех лет возглавлявшая Харьковскую ОГА, приняла депутатскую присягу.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.