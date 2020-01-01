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Во Львове убили семейную пару пенсионеров

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Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению причастных к совершению убийств.
Убийство произошло в квартире одного из домов на улице Моторной
Убийство произошло в квартире одного из домов на улице Моторной
Нацполиция Украины

Во Львове правоохранители расследуют обстоятельства смерти супружеской пары пенсионеров. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.

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Тела без признаков жизни и со следами насильственной смерти нашли в квартире одного из домов на улице Моторной в Железнодорожном районе города.

Полиция установила личности погибших – ими оказалась супружеская пара, 66-летний мужчина и его жена в возрасте 67 лет.

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По данному факту открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве (п.1 ч.2 ст.115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению причастных к совершению убийств.

Напомним, на прошлой неделе во Львове жестоко убили лидера рок-группы Лесик Band Александра Дацюка – на него напал с ножом бездомный. Музыкант получил два проникающих ранения в область сердца

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Теги: Львов, смерть, убийство, пенсионеры
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Источник: korrespondent.net

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