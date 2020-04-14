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В Одессе священники УПЦ МП скрывают данные о заболевших COVID-19

Комментариев: 2
Священники УПЦ МП мешают проведению санитарно-эпидемиологических расследований случаев инфицирования коронавирусом.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
molitvy.online

В Одесской области служители УПЦ Московского патриархата скрывают настоящие данные о заболевших коронавирусом среди священников и прихожан. Об этом рассказала главврач Одесского областного центра социально значимых болезней Светлана Есипенко, пишет "Думская".

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Медик отметила, что священники постоянно скрывают или искажают информацию о заболевших.

"Резко эти люди (заболевшие) "перестают" работать в церквях, посещать эти церкви, в связи с чем мы не можем определить круг контактных лиц и произвести все противоэпидемические мероприятия", - рассказала Есипенко.

Медики признают что именно в храмах УПЦ МП регулярно нарушаются правила карантинного режима, некоторые священники даже призывают игнорировать ограничения.

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В Теплодаре коронавирус диагностировали у монахини Свято-Воскресенского женского монастыря УПЦ МП. Женщина работала в церковной лавке, соответственно регулярно контактировала с верующими и священнослужителями. Журналисты установили с момента заболевания ее контакты с не менее, чем 21 людьми. В свою очередь, в Одесской епархии УПЦ МП всю информацию о ее контактах с другими людьми отрицают и заявляют, что у нее "не все в порядке с головой".

"Средствам массовой информации не надо верить. Она - не монашка и даже не сотрудница монастыря. Это сирота, которую монастырь подобрал, у нее больше никого нет. Ни с кем она не общалась, монахиней или сотрудницей быть не может, так как у нее не все в порядке с головой. То есть к монастырю она имеет условное отношение", - заявил викарий епархии епископ Южненский Диодор.

В Подольске Одесской области коронавирусом заболели священник местного собора и его теща. При этом в руководстве церкви сообщили медикам, что заболевший служил в храме в другом районе Одесской области. Из-за обмана священников, эпидемиологи не смогли сразу идентифицировать контакты зараженного. 

Такое объявление появилось на дверях Успенского кафедрального собора в Балте
Такое объявление появилось на дверях Успенского кафедрального собора в Балте
Думская

Напомним, троих священников оштрафовали за скопление людей в Вербное воскресенье.

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Комментариев (2)
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ПродувКротов    14.04.2020, 11:27
Оценка:  +2
ПродувКротов
Пора закрыть всю агентурную сеть РПЦ на нашей территории. пока это не привело к большой беде. Умышленное распросторанение короновируса москвопопами - это преступление.
СтальнаяКрыса    14.04.2020, 11:20
Оценка:  +6
СтальнаяКрыса
Этих священиков мп, надо наказывать, вплоть до применения УК, там есть статья за распостранение инфекции.
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