В Одессе священники УПЦ МП скрывают данные о заболевших COVID-19

Священники УПЦ МП мешают проведению санитарно-эпидемиологических расследований случаев инфицирования коронавирусом.

В Одесской области служители УПЦ Московского патриархата скрывают настоящие данные о заболевших коронавирусом среди священников и прихожан. Об этом рассказала главврач Одесского областного центра социально значимых болезней Светлана Есипенко, пишет "Думская".

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Медик отметила, что священники постоянно скрывают или искажают информацию о заболевших.



"Резко эти люди (заболевшие) "перестают" работать в церквях, посещать эти церкви, в связи с чем мы не можем определить круг контактных лиц и произвести все противоэпидемические мероприятия", - рассказала Есипенко.



Медики признают что именно в храмах УПЦ МП регулярно нарушаются правила карантинного режима, некоторые священники даже призывают игнорировать ограничения.

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В Теплодаре коронавирус диагностировали у монахини Свято-Воскресенского женского монастыря УПЦ МП. Женщина работала в церковной лавке, соответственно регулярно контактировала с верующими и священнослужителями. Журналисты установили с момента заболевания ее контакты с не менее, чем 21 людьми. В свою очередь, в Одесской епархии УПЦ МП всю информацию о ее контактах с другими людьми отрицают и заявляют, что у нее "не все в порядке с головой".



"Средствам массовой информации не надо верить. Она - не монашка и даже не сотрудница монастыря. Это сирота, которую монастырь подобрал, у нее больше никого нет. Ни с кем она не общалась, монахиней или сотрудницей быть не может, так как у нее не все в порядке с головой. То есть к монастырю она имеет условное отношение", - заявил викарий епархии епископ Южненский Диодор.



В Подольске Одесской области коронавирусом заболели священник местного собора и его теща. При этом в руководстве церкви сообщили медикам, что заболевший служил в храме в другом районе Одесской области. Из-за обмана священников, эпидемиологи не смогли сразу идентифицировать контакты зараженного.

Такое объявление появилось на дверях Успенского кафедрального собора в Балте Думская

Напомним, троих священников оштрафовали за скопление людей в Вербное воскресенье.

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