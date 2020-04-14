ГБР не будет требовать ареста Чорновол

В ГБР сделали заявление по делу Татьяны Чорновол.

Государственное бюро расследований не намерено требовать содержания под стражей в качестве меры пресечения экс-нардепа Татьяны Чорновол. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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В ведомстве отметили, что не подозревают Чорновол в организации или участии в массовых протестах.



"Информация, озвученная Чорновол Т. о том, что ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 170, 294, 146, 122, 121, 125, 126 УК Украины, является недостоверной", - сообщили в ГБР.

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Про этом, следователи утверждают, что "согласно материалам уголовных производств и установленной хронологии событий, расстрелы на Майдане и прилегающих улицах в Киеве 18.02.2014 начались после поджога офиса "Партии регионов".



"Досудебное расследование по делу по факту убийства Захарова Владимира Константиновича, 1948 г.р., с 18.02.2014 по 15.11.2017 проводилось следователями МВД, которые сформировали основную доказательную базу", - подчеркнули в ГБР.

Напомним, в ГБР сообщили подробности дела против Чорновол.

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