Кабмин назначил директора Зоны отчуждения ЧАЭС

Руководить Зоной будет бывший начальник Чернобыльской станции.

Кабинет министров назначил главой Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Сергея Калашника. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №410 от 13 апреля.

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Калашник назначен на эту должность сроком на пять лет с испытательным сроком в три месяца.

“Назначить Калашника Сергея Васильевича Председателем Государственного агентства Украины по управлению Зоной отчуждения с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытательный срок на три месяца“, - сказано в распоряжении.

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Для справки. Сергей Калашник с 19 марта 2019 года работал исполняющим обязанности генерального директора госпредприятия Чернобыльская АЭС.

В 1989 году он окончил Запорожский машиностроительный институт по специальности технология машиностроения, металлорежущих станки и инструменты, инженер-механик. На Запорожском абразивном комбинате прошел путь от механика до заместителя начальника цеха. Долгое время работал на руководящих должностях в различных украинских и зарубежных компаниях. До начала работы на ЧАЭС был заместителем руководителя проекта совместного предприятия “НОВАРКА“.

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне отчуждения удалось потушить. Уровень радиации находится в пределах нормы.

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