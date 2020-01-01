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В Украине зафиксирован первый случай коронавируса среди заключенных

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В Черновцах коронавирус обнаружили у осужденной женщины.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
Думская

В Украине зафиксирован первый случай коронавируса среди заключенных. COVID-19 подтвердился у женщины, которая прибыла в Черновицкое учреждения исполнения наказаний №33 в конце марта.

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Об этом сообщает Государственная уголовно-исполнительная служба.

По предварительной информации, осуждена с ИВС не попала в СИЗО и находится в больнице. Поэтому других случаев заражения коронавируса ни среди заключенных, ни работников ДКВС не обнаружено. Ежедневно проводится мониторинг актуального состояния здоровья осужденных, работников, а также работников медицинских учреждений.

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К слову, 7 апреля украинские колонии должны были получить почти 100 тысяч масок, 90 тысяч перчаток, 2 тысячи защитных комбинезонов, а также 3 тысячи литров дезинфекторов.

Инфографика
Инфографика
kvs.gov.ua

Напомним, в Испании самый низкий прирост числа зараженных за период пандемии. За сутки в Испании зафиксировано 3045 новых случаев COVID-19. Рост числа зараженных составил 1,8%.

 

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Теги: коронавирус, заключенные, колония
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