На Житомирщине каждый десятый с коронавирусом – медик

В Житомирской области счет заболевшим перевалил за сотню, в регионе уже 12 инфицированных медицинских работников.

В Житомирской области зарегистрировано 114 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 12 – у медицинских работников. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской областной государственной администрации.

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“По состоянию на 10:30 в Житомирской области зарегистрировано 114 лабораторно подтвержденных случаев острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2“, - сказано в сообщении.

По словам начальника управления здравоохранения ОГА Николая Суслика, за минувшие сутки было проведено 15 тестов, по результатам которых заболевание COVID-19 подтверждено у двух жителей области, один из которых - врач.

Он также добавил, что на сейчас коронавирусной инфекцией в области заболело 12 медиков.

Напомним, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

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