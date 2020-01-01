МВД призывает Раду ужесточить наказание для "сталкеров" в зоне ЧАЭС

Существующий сегодня штраф в 310 гривен не пугает любителей нелегальных прогулок по Зоне отчуждения.

Растущий ущерб от нелегальных проникновений в Зону отчуждения, особенно в пожароопасный период после бесснежной зимы, указывает на необходимость ужесточить наказание для данной категории нарушителей. Об этом заявил в Facebook глава Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

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Спикер министерства отметил, что сейчас наказание для так называемых “сталкеров“ ничтожно мало, что порождает фактическубю безнаказанность для желающих незаконно проникнуть в закрытую зону возле ЧАЭС.

“Сейчас размер штрафа, согласно 461 статье КУоАП “Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению“ - смешные 310 гривен. Только в этом году полиция Киевской области составила 59 таких админпротоколов на нарушителей. В 2019-м, когда после успеха сериала HBO был повышенный интерес к ЧАЭС и зоне в целом, было составлено 380 протоколов на нелегальных туристов. В 2018-м - 196,“ - приводит статику Шевченко.

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Он отмечает, что это статистика лишь по тем, кого удалось привлечь к ответственности. Но тех, кто избегает даже штрафа - еще больше. При этом большинство нарушителей совершенно не боятся штрафа ввиду его мизерности.

Они обнаглели уже настолько, что если им тяжело выбираться после своих нелегальных прогулок по чернобыльским зарослями, иногда сами звонят в полицию. Та приезжает, накладывает админвзыскания и вывозит их из зоны. Такое “такси за админпротокол“, - посетовал Шевченко.

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Никаких других законных мер воздействия на “сталкеров“ в Украине не предусмотрено. При этом просто отлавливать всех нарушителей тоже не удается, поскольку Зона отчуждения имеет огромную площадь.

Пришло время законодателям сделать наказание за “сталкерство“ жестче, только так сохраним уникальный природный мир чернобыльской зоны и ее безопасность в целом, - заявил представитель МВД.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения уже две недели горит лес и сухая травяная подстилка. Пожарные причиной пожаров называют поджоги. Только сегодня огонь удалось взять под контроль.

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