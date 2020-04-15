На Прикарпатье от COVID-19 умер сельский голова

На момент смерти главе села Братковцы Ивано-Франковской области был всего 51 год.

В Ивано-Франковской области от коронавирусной болезни умер 51-летний Тарас Федорив – сельский голова села Братковцы, Тисменицкого района. Об этом сообщил в Facebook городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

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“Сегодня, 15 апреля утром от коронавируса в больнице умер Тарас Федорив - сельский голова Братковцов, Тисменецкого района Ивано-Франковской области. Это большая трагедия. Ему был всего 51 год. Большое соболезнование родным и близким умершего“, - написал он.

Марцинкив также призвал жителей областного центра не пренебрегать угрозой коронавируса и беречь себя во время Пасхальных празднований.

Тарас Федорив facebook.com/ruslan.martsinkiv

Напомним, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.

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