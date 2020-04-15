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На Волыни от коронавируса скончался 19-летний парень

Комментариев: 3
У парня был сахарный диабет.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EРA/UPG

В Луцком районе Волынской области скончался 19-летний парень, у которого обнаружили коронавирус.

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Об этом сообщает издание Волинь24, ссылаясь на начальника управления здравоохранения Волынской ОГА Игоря Ващенко.

Отмечается, что у погибшего парня был сахарный диабет.

Это пациент с тяжелым сахарным диабетом. Лечился от диабета, от осложнений. И рентген делали, насколько я знаю, но в последний день поднялась температура, - говорит чиновник.

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По словам Ващенко, у парня не было симптомов коронавируса, но тест оказался положительным.

Всего в Волынской области зафиксировано четыре летальных случаев от коронавируса. 

Напомним, после семейного праздника три человека умерли от COVID-19. Жительница Бразилии пригласила всех родственников на свой день рождения. После праздника почти половина гостей заразились COVID-19, а три человека, включая мужа виновницы торжества, скончались.

 

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Теги: коронавирус, вирус, Волынь, сахарный диабет
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Комментариев (3)
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Vixerunt    15.04.2020, 13:38
Оценка:  0
Vixerunt
Диабетики и с сердечно-сосудистыми потенциальные жертвы и не важно сколько тебе 19 или 89 лет. Есть много молодых людей с врождёнными заболеваниями или с заболеваниями которые появились в очень раннем возрасте.
ВосставшийИзБана    15.04.2020, 12:35
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Ну вот. Говорят, что старики в группе риска. А в группе риска люди с другими болезнями. И на первом месте диабет.
ВосставшийИзБана    15.04.2020, 12:35
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Такое впечатление, что этим вирусом решили уничтожить диабетиков.
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