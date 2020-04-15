На Волыни от коронавируса скончался 19-летний парень

У парня был сахарный диабет.

В Луцком районе Волынской области скончался 19-летний парень, у которого обнаружили коронавирус.

Читай также: На Львовщине улицы дезинфицируют со снежной пушки

Об этом сообщает издание Волинь24, ссылаясь на начальника управления здравоохранения Волынской ОГА Игоря Ващенко.

Отмечается, что у погибшего парня был сахарный диабет.

Это пациент с тяжелым сахарным диабетом. Лечился от диабета, от осложнений. И рентген делали, насколько я знаю, но в последний день поднялась температура, - говорит чиновник.

Читай также: На Прикарпатье от COVID-19 умер сельский голова

По словам Ващенко, у парня не было симптомов коронавируса, но тест оказался положительным.

Всего в Волынской области зафиксировано четыре летальных случаев от коронавируса.

Напомним, после семейного праздника три человека умерли от COVID-19. Жительница Бразилии пригласила всех родственников на свой день рождения. После праздника почти половина гостей заразились COVID-19, а три человека, включая мужа виновницы торжества, скончались.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.