В Днепре хулиган умер в полицейском авто через 10 минут после задержания

Полицейским, которые задержали хулигана, грозит срок.

В Днепре произошла трагедия. Хулиган, которого задержали полицейские, приехав на вызов, умер у них в автомобиле. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники территориального управления Государственного бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Как сообщается, 14 апреля около 17:00 местный житель вызвал полицию, когда его брат начал избивать отца. После прибытия полицейских на вызов вероятный преступник начал убегать от них, но его задержали во дворе соседнего дома.

После этого полицейские посадили задержанного на заднее сидение служебного автомобиля и надели наручники (задержанный вел себя агрессивно). Через 10 минут мужчина перестал подавать признаки жизни. Несмотря оказания первой медицинской помощи от полицейских и медиков, которые приехали на вызов, спасти жизнь задержанного не удалось, - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 365 УКУ. Полицейским грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Мертвый хулиган dbr.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что полиция разогнала акцию предпринимателей на Одесчине. На акцию под здание мэрии собрались около 50 предпринимателей. В итоге полиция их уговорила разойтись.

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