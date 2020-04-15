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В Днепре хулиган умер в полицейском авто через 10 минут после задержания

Комментариев: 6
Полицейским, которые задержали хулигана, грозит срок.
Скриншот
Скриншот
dbr.gov.ua

В Днепре произошла трагедия. Хулиган, которого задержали полицейские, приехав на вызов, умер у них в автомобиле. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники территориального управления Государственного бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба ГБР. 

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Как сообщается, 14 апреля около 17:00 местный житель вызвал полицию, когда его брат начал избивать отца. После прибытия полицейских на вызов вероятный преступник начал убегать от них, но его задержали во дворе соседнего дома.

После этого полицейские посадили задержанного на заднее сидение служебного автомобиля и надели наручники (задержанный вел себя агрессивно). Через 10 минут мужчина перестал подавать признаки жизни. Несмотря оказания первой медицинской помощи от полицейских и медиков, которые приехали на вызов, спасти жизнь задержанного не удалось, - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 365 УКУ. Полицейским грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Мертвый хулиган
Мертвый хулиган
dbr.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что полиция разогнала акцию предпринимателей на Одесчине. На акцию под здание мэрии собрались около 50 предпринимателей. В итоге полиция их уговорила разойтись. 

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Теги: Днепр, Полиция, ГБР, ЧП, Случай
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Комментариев (6)
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Операторська    15.04.2020, 15:15
Оценка:  0
Операторська
так тепер поліцаї і не будуть виїжджати на виклики і затримувати всяке бидло, бо й ще будуть винуваті ...
Джо-кер    15.04.2020, 14:42
Оценка:  +1
Джо-кер
Наркоман. Откинулся от передоза.
SergioS    15.04.2020, 14:40
Оценка:  0
SergioS
Наверное отметелили его до смерти, а теперь горбатого лепят.
Lyonya-Space    15.04.2020, 14:42
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Наверно..... Наверно на заборе про болт написано
Lyonya-Space    15.04.2020, 14:40
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Если копы его не гасили, то за что срок?
Может он был под какой-то современной синтетикой?!
Сколько сейчас разных случаев, нюхнул/дунул, сидит и вдруг сам по себе молча ласты склеил.
wолк    15.04.2020, 15:13
Оценка:  0
wолк
"копы не гасили его" сам то веришь в такое?
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