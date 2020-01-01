Новости Донбасса 16 апреля: Потерь нет

Сепаратисты три раза обстреливали позиции украинских военных.

На Донбассе без потерь facebook.com/MinistryofDefence.UA

В течение прошедших суток, 15 апреля, на Донбассе боевики три раза нарушали режим “тишины“. Потерь среди украинских защитников нет. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Как сообщается, противник вел обстрелы по украинским опорным пунктах из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы велись вблизи города Попасная, сел Крымское и Водяное.

В ответ украинские защитники с помощью штатных огневых средств вынудили оккупационные подразделения прекратить вооруженную преступную активность. За прошлые сутки в результате вражеских обстрелов потерь среди наших военнослужащих не было, - сообщили в ООС.

В то же время, по данным разведки Минобороны, 15 апреля в рядах оккупационных войск ранены двое боевиков.

С начала текущих суток боевики активности не проявляли. Потерь среди украинских защитников нет, - отметили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что обмен, по данным СМИ, состоится 16 апреля в пункте пропуска Майорское. В Кабмине пока точную дату не называют.

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