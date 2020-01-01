В ВСУ рассказали о новых случаях заражения COVID-19

Коронавирус нашли у военнослужащих Черновицкого, Запорожского и Харьковского гарнизонов.

За прошлые сутки коронавирусное заболевание COVID-19 зафиксировали у 5 служащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ.

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COVID-19 подтвердили у военного Черновицкого гарнизона, который в начале апреля контактировал с прибывшими из-за границы. С начала месяца военнослужащий проходил амбулаторное лечение ОРЗ. По возвращению на службу, у мужчины вновь повысилась температура и его госпитализировали в Черновицкий военный госпиталь. Там у военного подтвердили коронавирус, на данный момент он находится в удовлетворительном состоянии.

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COVID-19 также подтвердили у трех военнослужащих различных воинских частей Запорожской области. Все они контактировали с инфицированным человеком. Военных отправили на самоизоляцию под медицинским наблюдением, их состояние - удовлетворительное. В самоизоляции находится и военный с Харьковского гарнизона, у которого также зафиксировали заболевание.

Напомним, на утро 16 апреля в Украине уже 4161 случая инфицирования коронавирусом.

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