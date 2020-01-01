Пасха дома остановит коронавирус, - глава Минздрава

Степанов призвал украинцев провести праздники дома.

В Минздраве Украины заявили, что празднование Пасхи дома может остановить распространение коронавируса по стране.

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Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов в ходе онлайн-брифинга.

Степанов призвал всех украинцев на Пасху остаться дома, не посещать храмы и не ходить в гости, поскольку это грозит распространением коронавируса.

Еще раз хочу подчеркнуть и обратиться к украинцам, что для нас очень важно празднование Пасхи именно дома, онлайн, потому что это, по нашему мнению, остановит распространение этой болезни в Украине, - сказал Степанов.

Напомним, на Пасху на Запорожье запретили въезд в четыре города. Областные власти признали города карантинными зонами, чтобы бороться с распространением коронавируса в регионе.

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