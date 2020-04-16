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“Хочу снять с души камень”: Кива извинился перед матерью Олеся Бузины

Комментариев: 4
Кива принес публичные извинения перед матерью Олеся Бузины.
Илья Кива
Илья Кива
facebook.com/Илья Кива

Пять лет назад в Киеве убили журналиста Олеся Бузиную. Сегодня нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива публично извинился перед матерью журналиста за резкие публичные высказывания о его смерти. 

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Об этом Кива написал в Telegram-канале.

По словам нардепа, он хочет принести публичные извинения матери убитого журналиста и снять таким образом “с души камень”.

Хочу снять с души камень и принести свои публичные извинения за свои высказывания матери цинично застреленного журналиста Олеся Бузины. В 2016 году я позволил себе резкие и несправедливые слова. Причиной этого было мое возвращение тогда с войны, на которой я провел 1,5 года, - написал Кива.

Также нардеп отметил, что его в тот момент переполняли эмоции и "многие тогда поддались истерии". Спустя время он все переосмыслил и понял, что допустил ошибку.

Каждый из нас может ошибиться. Но самое главное - это иметь возможность переоценить ситуацию, исправиться. Я искренне приношу извинения за свои слова! - добавил он.

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Вероятно Илья Кива попросил прощение за слова о то, что Бузину убили правильно, потому он его не оплакивает. После убийства журналиста скандальный нардеп сказал, что "существуют законы военного времени, поэтому враг должен быть уничтожен".

Напомним, подозреваемый в убийстве Бузины избран в Совет общественного контроля при НАБУ. Ранее подозреваемому Медведько грозил пожизненный срок.

 

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Теги: Кива, нардеп, извинения, Бузина
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Комментариев (4)
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amzyraa    16.04.2020, 14:51
Оценка:  +3
amzyraa
Или сильно хитрый или в натуре тупой
Vuyco    16.04.2020, 14:48
Оценка:  +5
Vuyco
Непостоянство -- симптом психического расстройства.
vicinq    16.04.2020, 14:46
Оценка:  +4
vicinq
Видим типичного манку рта советикуса, переодевается на ходу за пять сольдов станцует и спляшет. Сегодня так а завтра сяк . За деньги мать свою продаст анеба.
Операторська    16.04.2020, 14:45
Оценка:  +5
Операторська
перекинчик - скільки партій і поглядів поміняв?
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