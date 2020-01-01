“Сам или помогли”: Во Львове при странных обстоятельствах погиб профессор

Тело мужчины нашли на козырке.

Во Львове при странных обстоятельствах погиб доктор географических наук, завкафедрой физической географии Львовского национального университета им. Ивана Франко Анатолий Мельник.

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Об этом на своей странице в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

По данным Зинкевича, тело профессора Мельника нашли на козырке подъезда дома по ул. Трилевского, 27.

Пока не известно - сам или помогли, также есть вариант, что он по неосторожности выпал из окна коридора, - написал Зинкевич.

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Известно, что профессор выпал из окна седьмого этажа.

Новость о смерти Мельника подтвердила кафедра физической географии в Facebook. Между тем, деталей смерти мужчины также неизвестны.

Напомним, возле больницы во Львове прогремел взрыв. Причина взрыва на данный момент устанавливается.

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