Полиция накажет причастных к массовому нарушению карантина в Мариуполе

Жители Мариуполя нарушили карантин, и штурмовали супермаркет ради скидок.

Все граждане, причастные к организации массового нарушения карантинных правил в Мариуполе, будут наказаны, согласно действующему законодательству Украины. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко, информирует пресс-служба МВД.

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Речь идет о сегодняшнем инциденте в Мариуполе, когда около двухсот местных жителей, нарушая правила карантина, пытались ворваться в супермаркет, администрация которого пообещала крупные скидки в честь открытия заведения.



"Такая ситуация является наглым и грубым нарушением установленных карантинных ограничений. Это недопустимое поведение должностных лиц этой торговой сети. В условиях ежедневного роста количества больных коронавирусом подвергать граждан, среди которых было немало людей пожилого возраста, опасности - не просто вызывающе, а преступно. Следствие установит виновных лиц, и они понесут наказание", - подчеркнул Клименко.

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Правоохранители проводят следственные действия по данной ситуации, открыто уголовное производство по части 1 статьи 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УКУ.





Напомним, больше 200 жителей Мариуполя пытались одновременно попасть на открытие нового супермаркета “Грация“, после того, как администрация магазина анонсировала 30%-ые скидки и розыгрыш призов.

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