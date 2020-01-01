Власти Коростеня публикуют в соцсетях улицы, где живут заболевшие COVID-19

Власти города опубликовали список "зараженных улиц".

Власти города Коростень Житомирской области обнародовали список улиц, где были зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Списки опубликованы, несмотря на рекомендацию Всемирной организации здравоохранения воздержаться от таких действий. Список обнародован на странице отдела здравоохранения Коростеня в Facebook, а также в Google-документах.

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Власти указали названия 25 улиц и 2 переулков. В городе на сегодняшний день зарегистрирован 61 случай заражения коронавирусной инфекцией.

Отметим, что в ВОЗ считают, что такие действия провоцируют случаи общественной стигматизации среди конкретных групп населения и рост вредных стереотипов. Также это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, передачей вируса, вызвать трудности контроля инфекционной болезни во время эпидемии, а также ухудшить психологическое состояние инфицированных COVID-19.

Скриншот facebook.com/Отдел здравоохранения Коростеня

Напомним, ранее сотни жителей Мариуполя штурмовали магазин из-за скидок. Горожане игнорировали призывы полицейских и не соблюдали правила карантина.

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