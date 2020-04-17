Дела Майдана: За ложь под присягой свидетелю вручили подозрение

Мужчина врал в суде, чтобы выгородить следователя МВД, обвиненного в незаконных преследованиях майдановцев.

За ложь в суде мужчину будут преследовать по закону facebook МВД

Мужчина, который, по данным следствия, способствовал освобождению из-под стражи бывшего следователя МВД подозреваемого в незаконном преследовании участников Евромайдана, сам получил сообщение о подозрении во лжи в суде. Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

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По данным следствия, указанный гражданин, выступая в суде в качестве свидетеля, под присягой дал заведомо ложные показания. На основании этих показаний судья Печерского районного суда освободил из-под стражи бывшего следователя Днепровского райуправления ГУ МВД Киева.

При этом было установлено, что этот милиционер 18 февраля 2014 года незаконно задержал и сообщил о подозрении в массовых беспорядках без доказательств вины двум участникам Евромайдана, а также направил в суд ходатайство о заключении их под стражу.

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По намерению стороны защиты, смягчение меры пресечения должно было предоставить возможность подозреваемому милиционеру убежать на временно оккупированную территорию Украины.

Впрочем, благодаря усилиям следователей, прокуроров, сотрудников СБУ и Госпогранслужбы Украины, бывший следователь не смог оставить подконтрольную Украине территорию и предстал перед судом.

Напомним, подозреваемого в расстреле майдановцев отпустили под личное обязательство. Сторона обвинения просила продлить срок круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на 60 суток.

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