Украина в этом году может остаться без Благодатного огня на Пасху

ПЦУ может не получить Благодатный огонь из Иерусалима.

В этом году на пасхальные праздники Православная церковь Украины может не привезти Благодатный огонь из храма Воскресения Христова. Благодатный огонь будет доставляться по специальной процедуре из-за коронавируса. Об этом сообщил настоятель ПЦУ Епифаний в интервью “Радио Свобода“.

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“Уже сложилась такая благочестивая традиция, каждый год привозят благодатный огонь из храма Воскресения Христова, с Кувуклии, гроба Господня, который сходит каждый год во время богослужения в великую субботу. В этом году неизвестно, будем ли мы иметь Благодатный огонь. Были определенные предложения, но мы не настаиваем на этом“, - заявил он.

Епифаний отметил, что были предложения нанять чартерный рейс для доставки огня в Украину, однако он отказался и предложил потратить эти деньги на закупку медикаментов и средств защиты для медиков. Настоятель также добавил, что он хочет договориться с официальными властями о том, что если привозить Благодатный огонь, то для всех церквей, или не привозить его вовсе.

Напомним, ранее сообщалось, что схождение Благодатного огня пройдет без паломников. В храме Гроба Господня в Иерусалиме будет ограниченное количество участников в связи с пандемией.

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