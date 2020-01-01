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В Украине 6125 случаев коронавируса: обновленные данные Минздрава

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За последние сутки зафиксировано 415 новых случаев.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус зафиксирован:

  • Винницкая область - 338 случаев;
  • Волынская область - 174 случая;
  • Днепропетровская область - 122 случая;
  • Донецкая область - 16 случаев;
  • Житомирская область - 270 случаев;
  • Закарпатская область - 205 случаев;
  • Запорожская область - 137 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 556 случаев;
  • Кировоградская область - 247 случаев;
  • г. Киев - 892 случая;
  • Киевская область - 356 случаев;
  • Львовская область - 256 случаев;
  • Луганская область - 25 случаев;
  • Николаевская область - 41 случай;
  • Одесская область - 146 случаев;
  • Полтавская область - 101 случай;
  • Ровенская область - 341 случай;
  • Сумская область - 84 случая;
  • Тернопольская область - 435 случаев;
  • Харьковская область - 77 случаев;
  • Херсонская область - 70 случаев;
  • Хмельницкая область - 49 случаев;
  • Черновицкая область - 988 случаев;
  • Черкасская область - 186 случаев;
  • Черниговская область - 13 случаев.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 апреля 2020 в Центр поступило 710 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 18532 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, количество умерших от коронавируса COVID-19 в мире достигло 170 368 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса утром во вторник, 21 апреля.

 

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Теги: коронавирус, вирус, Минздрав
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