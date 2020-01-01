ГСЧС показала быт спасателей, борющихся с пожарами в Зоне ЧАЭС

Почти полторы тысячи спасателей из разных регионов сейчас задействованы в борьбе с огнем вокруг ЧАЭС.

Спасатели, привлеченные к тушению масштабных лесных пожаров в Чернобыльской зоне, имеют обустроенные пункты отдыха и обеспечены полноценным питанием. Об этом информирует пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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“Учитывая информацию в соцсетях о том, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения пожарные имеют не надлежащие условия работы и не обеспечены продуктами питания, в ГСЧС рассказали, как питается и где отдыхает личный состав, привлеченный к тушению пожаров,“ – говорится в сообщении.

Так, по состоянию на 20 апреля всего в тушении пожара задействовано 1322 человека и 292 единицы техники.

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Для жизнеобеспечения личного состава сводных отрядов Главных управлений ГСЧС из Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Винницкой и Днепропетровской областей разверныты и функционируют пункты жизнеобеспечения в селах Старые Соколы, Рудня-Ильинецкая и Дубрава.

На месте развертывания передвижных пунктов жизнеобеспечения предусмотрены пункты для размещения личного состава, приготовления пищи, питания в полевых условиях и обеспечены продукты питания. Завтракают и ужинают пожарные в пунктах жизнеобеспечения, обеды же доставляются к месту тушения пожаров, - отмечают в ГСЧС.

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Для сводных отрядов пища готовится в пунктах жизнеобеспечения и в столовой Госагентства по управлению Зоной отчуждения. Кроме того, для спасателей организованы надлежащие санитарно-гигиенические условия, а также дозиметрический контроль и медицинское обеспечение.

Как всё это выглядит, смотрите в видеоролике.

Напомним, ЕС готов оказать поддержку в борьбе с пожарами в зоне ЧАЭС. Мониторинг будет проводиться с помощью Системы реагирования на чрезвычайные ситуации Copernicus Европейской комиссии.

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