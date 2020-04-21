Без карантина в Украине уже было бы 180 тысяч больных – Минздрав

Главный санитарный врач рассказал о прогнозе развития эпидемии в Украине.

Если бы в Украине не были введены карантинные ограничения, количество больных коронавирусной инфекцией COVID-19 уже достигло бы 180 тысяч человек. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телепрограммы “Завтрак с 1+1“.

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“Карантин в Украине работает. У нас есть моделирование, которое мы проводили до введения карантинных мер: если бы мы не вводили карантинных мер – у нас было бы сейчас 180 тысяч больных коронавирусной инфекцией“, - заявил он.

Как бы кто нас ни критиковал, как бы кто ни считал, что что-то делается не так. Мы сегодня имеем результат карантинных мер, который есть в нашей стране, - добавил Ляшко.

Напомним, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

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