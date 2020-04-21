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Без карантина в Украине уже было бы 180 тысяч больных – Минздрав

Комментариев: 3
Главный санитарный врач рассказал о прогнозе развития эпидемии в Украине.
Ляшко рассказал о результатах карантина
Ляшко рассказал о результатах карантина
ГПСУ

Если бы в Украине не были введены карантинные ограничения, количество больных коронавирусной инфекцией COVID-19 уже достигло бы 180 тысяч человек. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телепрограммы “Завтрак с 1+1“.

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“Карантин в Украине работает. У нас есть моделирование, которое мы проводили до введения карантинных мер: если бы мы не вводили карантинных мер – у нас было бы сейчас 180 тысяч больных коронавирусной инфекцией“, - заявил он.

Как бы кто нас ни критиковал, как бы кто ни считал, что что-то делается не так. Мы сегодня имеем результат карантинных мер, который есть в нашей стране, - добавил Ляшко.

Напомним, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

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Теги: карантин, коронавирус, Виктор Ляшко, Минздрав
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Комментариев (3)
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Vixerunt    21.04.2020, 13:33
Оценка:  0
Vixerunt
веня42--- маска (если она не крутая типа медицинского респиратора) полный маразм которая по большей части только вредит. Посудите сами как может кусок ткани из которой делают трусы защитить от вирусов размер которых меньше мкм. Эти маски даже от дорожной пыли не защищают, а только для ментов.
веня42    21.04.2020, 13:12
Оценка:  0
веня42
Каждого без маски - под попу из Украины прямиком до белорусского батьки!
веня42    21.04.2020, 13:12
Оценка:  +1
веня42
ж-пу
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