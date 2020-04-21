Под Киевом мужчина открыл огонь по отдыхающим на озере

В результате стрельбы несколько человек получили ранения.

20 апреля в одном из сел Броварского района на Киевщине местный житель открыл огонь из травматического пистолета по компании мужчин, отдыхавших возле озера. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Киевской области.

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Отмечается, что сначала между сторонами произошел словесный конфликт, а затем мужчина открыл огонь по своим оппонентам. В результате стрельбы несколько отдыхающих были госпитализированы со рваными ранами ног. Их жизни ничего не угрожает.



Правоохранители провели обыск по месту жительства стрелка. У мужчины изъяли солидный арсенал оружия: пистолеты, ножи, боеприпасы. Все найденные вещественные доказательства отправлены на экспертизу.



По факту стрельбы в полиции открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УКУ. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, В Киеве мужчина стрелял из окна по прохожим.

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