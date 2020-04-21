Под Киевом мужчина открыл огонь по отдыхающим на озере
20 апреля в одном из сел Броварского района на Киевщине местный житель открыл огонь из травматического пистолета по компании мужчин, отдыхавших возле озера. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Киевской области.
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Отмечается, что сначала между сторонами произошел словесный конфликт, а затем мужчина открыл огонь по своим оппонентам. В результате стрельбы несколько отдыхающих были госпитализированы со рваными ранами ног. Их жизни ничего не угрожает.
Правоохранители провели обыск по месту жительства стрелка. У мужчины изъяли солидный арсенал оружия: пистолеты, ножи, боеприпасы. Все найденные вещественные доказательства отправлены на экспертизу.
По факту стрельбы в полиции открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УКУ. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
Напомним, В Киеве мужчина стрелял из окна по прохожим.
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2. Так карантин же и это запрещено.
3. Почему это сделала не полиция?
4. Мужик все правильно делает. Не покупай гречку и туалетную бумагу. Покупай оружие и у тебя будет все.