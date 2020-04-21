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Под Киевом мужчина открыл огонь по отдыхающим на озере

Комментариев: 4
В результате стрельбы несколько человек получили ранения.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos

20 апреля в одном из сел Броварского района на Киевщине местный житель открыл огонь из травматического пистолета по компании мужчин, отдыхавших возле озера. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Киевской области. 

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Отмечается, что сначала между сторонами произошел словесный конфликт, а затем мужчина открыл огонь по своим оппонентам. В результате стрельбы несколько отдыхающих были госпитализированы со рваными ранами ног. Их жизни ничего не угрожает.

Правоохранители провели обыск по месту жительства стрелка. У мужчины изъяли солидный арсенал оружия: пистолеты, ножи, боеприпасы. Все найденные вещественные доказательства отправлены на экспертизу. 

По факту стрельбы в полиции открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УКУ. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. 



Напомним, В Киеве мужчина стрелял из окна по прохожим.

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Теги: стрельба, озеро, Бровары, травматический пистолет
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Комментариев (4)
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poputchikkm    21.04.2020, 13:27
Оценка:  0
poputchikkm
Он имел право провести гражданский арест до приезда полиции, если те люди нарушали закон, а походу так оно и было, на что естественно, компания явно отреагировала неадекватно, противоправные действия прекратить отказалась и походу, ему копы ещё спасибо должны говорить, что делал их работу
ВосставшийИзБана    21.04.2020, 12:48
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
1. Что значит "отдыхала"? Бухала, жгла костры и орала матом?
2. Так карантин же и это запрещено.
3. Почему это сделала не полиция?
4. Мужик все правильно делает. Не покупай гречку и туалетную бумагу. Покупай оружие и у тебя будет все.
Vixerunt    21.04.2020, 13:17
Оценка:  +2
Vixerunt
Проблема этого мужика в том что его поймали; а эта гопота которую он подстрелил всё_равно ни каких уроков из этого не извлечёт. Походят на костылях пару месяцев и опять за старое возьмутся.
ВосставшийИзБана    21.04.2020, 13:25
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
До следующего такого мужика.
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