Украина впервые вошла в сотню стран по уровню свободы слова

Страна заняла 96 место.

Впервые в истории Украина вошла в рейтинг сотни стран с наивысшим уровнем свободы слова по версии организации “Репортеры без границ”. Страна занята 96-е место.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Начинала Украины со 126-го места в 2013-м году. Худшая позиция была №129 в 2015-м (очевидно, из-за войны на Востоке). Позже украинская свобода слова закрепилась на 101-102 м местах (прошлый год - 102), - пишет Томиленко.

Глава НСЖУ сообщил, что безнаказанной за преступления против журналистов провоцирует новые нападения.

"Репортеры без границ" отмечают, что прогресс на шесть пунктов в рейтинге свободы слова больше говорит не о прогрессе Украины, а об ухудшении ситуации в других странах. Медиа в Украине поляризованные, как и все общество. Полная безнаказанность за преступления против журналистов приводит к новым нападениям. В частности, со стороны радикалов. Власть поддерживает проект закона о борьбе с дезинформацией, который криминализирует журналистскую деятельность и внедряет государственный контроль над информацией, - пишет Томиленко.

При этом он акцентировал, что рейтинг стран по уровню свободы слова в следующем году как раз должен показать, в каком направлении двигаются украинские власти сегодня.

Будут ли они поддерживать СМИ, защищать права журналистов и свободу слова, бороться с безнаказанностью? Или власть будет пытаться контролировать медиа? Через поддержку неадекватных инициатив, вроде "закона Бородянского", через внедрение контроля Нацсовета над всеми медиа, через воплощение политики "ненужности журналистов”, - спрашивает он.

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Глава НСЖУ пишет, что задача Индекса - помощь украинской власти определиться с ориентирами для страны. У нас есть выбор: либо мы двигаемся в сторону лидеров свободы слова - Норвегии (1-е место в Индексе), Финляндии, Дании, Швеции, Германии, либо - возвращаемся во вторую сотню стран по свободе слова - в ряды Боливии, Габона, Колумбии и Зимбабве.

Я голосую за Норвегию, - написал Томиленко.

Украина заняла 96 место facebook.com/sergiy.tomilenko

Напомним, в Украине с начала года напали на 15 журналистов. В большинстве инцидентов пострадали женщины - 10 журналисток стали жертвами атак. Одним из самых резонансных преступлений стал поджог авто корреспондента Радио Свобода.

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