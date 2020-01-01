Все больницы Ивано-Франковска забиты больными COVID-19

Известно, ситуация в городе становится критической.

В Ивано-Франковске ситуация с коронавирусом выходит из-под контроля. Из-за эпидемии Covid-19 в городе переполнены уже все городские больницы, а 15 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

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Об этом в Facebook сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По словам градоначальника, в течение Пасхальных праздников в Ивано-Франковской области от коронавируса погибли 5 человек.

Более 500 пораженных коронавирусом на Прикарпатье. Мы в тройке лидеров по количеству больных. Городские учреждения практически переполнены. 15 пациентов в городских больницах - в тяжелом состоянии. В целом, в течение Пасхальных праздников умерло 5 человек. Из них - у 2-х подтвержден коронавирус, а еще для 3 результаты ждем. Статистика печальная. Поэтому еще раз призываю франковцев соблюдать карантин и не пренебрегать мерами безопасности, - сообщил мэр Ивано-Франковска.

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Напомним, из-за массового заражения медработников коронавирусом в Подольске Одесской области на двухнедельный карантин закрывают больницу.

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