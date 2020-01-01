Больницу под Одессой закрывают на карантин: На улицы введут Нацгвардию

Больницу в Подольске закрывают на карантин.

Из-за массового заражения медработников коронавирусом в Подольске Одесской области на двухнедельный карантин закрывают больницу.

Читай также: Блок-посты и перекопанные грунтовки: На Луганщине закрыли село

Об этом в Facebook рассказал глава Одесской ОГА Максим Куцый.

На данный момент в регионе зафиксировали 146 случаев коронавируса. По причине массового заражения медработников, власти решили закрыть Подольскую городскую больницу. В сам город планируют ввести части Нацгвардии.

Губернатор отметил, что в Одессе подтверждено 43 случая заражения коронавирусом, а в Подольске - 37 случаев, в Теплодаре - 27.

Читай также: Коронавирус в Киеве: за сутки инфицировались 42 человека

Областная комиссия по ЧС приняла решение об усилении карантинных мер в Подольске и в районе. Все медработники и пациенты пройдут ПЦР-тестирование, а все помещения продезинфицируют.

Издание "Думская" пишет, что в город также введут части Национальной гвардии Украины. Власти Подольска должны решить вопрос об обеспечении жильем военнослужащих, которые будут привлекаться "к выполнению карантинных мероприятий" в опорной больнице и "круглосуточно дежурить на карантинных КПП" вокруг города.

Пост Куцого скриншот

Напомним, наличие антител к COVID-19 не дает иммунитет от болезни. В ВОЗ заявили, что нет надежды на то, что пандемия закончится, когда коронавирусом переболеет определенная часть населения.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.