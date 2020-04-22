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В Мелитополе предприниматели вышли на протест против карантина

Комментариев: 4
Торговцы местных рынков жалуются на бедственное финансовое положение своих семей из-за запрета на торговлю.
В Мелитополе предприниматели вышли на протест против карантина
© mv.org.ua
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В Мелитополе предприниматели вышли на протест против карантина
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В Мелитополе предприниматели, торгующие на городских рынках, устроили акцию протеста под зданием мэрии. Об этом сообщает местное издание mv.org.ua.

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По словам протестующих, они месяц просидели дома, но теперь остро встал вопрос, чем кормить семью.

Как рассказала предприниматель Ольга Гайсумова, постановление Кабмина разрешает торговлю продовольственными товарами, поэтому закрытие продуктовых рынков является нарушением данного постановления.

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Следует отметить, что на акцию протеста пришло много предпринимателей, торгующих одеждой. Из-за карантина эти люди не смогли распродать товары зимнего сезона, и теперь не закупили летние товары, поэтому для них ситуация является совсем критической. На вопрос журналистов, зачем пришли, эти люди отвечают “очень кушать хочется“.

Отдельное возмущение у людей вызывает тот факт, что при запрете на работу рынков супермаркеты продолжают работать практически в обычном режиме.

Почему супермаркеты работают! Ведь санитарные нормы на рынках даже проще выдержать. Пусть наш уряд заплатит денег как в цивилизованных странах и мы будем спокойно сидеть дома, - возмущаются торгующие.

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К протестующим вышла первый заместитель городского головы Ирина Рудакова. Она пояснила, что решение закрыть рынки принято главным санитарным врачом Украины. Мелитополь вынужден был подчиниться. Такой ответ митингующих не устроил.

Отметим, что полиция пыталась повлиять на предпринимателей, угрожая штрафами. Однако людей это не остановило, и митинг продолжился.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мае карантин, вероятнее всего, ослабят. Однако часть ограничений будет действовать еще два года.

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Теги: карантин, митинг, Мелитополь, Запорожская область, рынок
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Комментариев (4)
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БРОКЕР_666    22.04.2020, 12:32
Оценка:  -2
БРОКЕР_666
спасибо 72 прцента за кловАна -президента
Nagato2020    22.04.2020, 12:23
Оценка:  -1
Nagato2020
Правильно делают! Иначе, эта "недовласть", не понимает. Нужно выходить всей страной, что бы поняли и сняли этот бредовый карантин!
realМовчанюк    22.04.2020, 12:06
Оценка:  +6
realМовчанюк
правильно делают - европейские страны выделили каждому своему гражданину по несколько тысяч евро, а в Украине даже пенсионерам не могут оказать материальную помощь в виде аж 35-40 долларов, стыд и позор, им лучше разворовать бюджет, о людях никто не думают, придумали тюремный режим и на этом всё!
Woodbrother    22.04.2020, 12:30
Оценка:  -2
Woodbrother
В соседнем с Мелитополем Мариуполе какие то скоты додумались звонить и угрожать за не уплаты комуналки. Все закрыто, люди сидят без работы - что хочешь то и делай , но за комуналку отслюнявь немедленно при нулевых доходах.
ЗЕ- власть, она такая нелюдская.
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