Торговцы местных рынков жалуются на бедственное финансовое положение своих семей из-за запрета на торговлю.

В Мелитополе предприниматели вышли на протест против карантина

В Мелитополе предприниматели вышли на протест против карантина

В Мелитополе предприниматели, торгующие на городских рынках, устроили акцию протеста под зданием мэрии. Об этом сообщает местное издание mv.org.ua.

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По словам протестующих, они месяц просидели дома, но теперь остро встал вопрос, чем кормить семью.

Как рассказала предприниматель Ольга Гайсумова, постановление Кабмина разрешает торговлю продовольственными товарами, поэтому закрытие продуктовых рынков является нарушением данного постановления.

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Следует отметить, что на акцию протеста пришло много предпринимателей, торгующих одеждой. Из-за карантина эти люди не смогли распродать товары зимнего сезона, и теперь не закупили летние товары, поэтому для них ситуация является совсем критической. На вопрос журналистов, зачем пришли, эти люди отвечают “очень кушать хочется“.

Отдельное возмущение у людей вызывает тот факт, что при запрете на работу рынков супермаркеты продолжают работать практически в обычном режиме.

Почему супермаркеты работают! Ведь санитарные нормы на рынках даже проще выдержать. Пусть наш уряд заплатит денег как в цивилизованных странах и мы будем спокойно сидеть дома, - возмущаются торгующие.

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К протестующим вышла первый заместитель городского головы Ирина Рудакова. Она пояснила, что решение закрыть рынки принято главным санитарным врачом Украины. Мелитополь вынужден был подчиниться. Такой ответ митингующих не устроил.

Отметим, что полиция пыталась повлиять на предпринимателей, угрожая штрафами. Однако людей это не остановило, и митинг продолжился.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мае карантин, вероятнее всего, ослабят. Однако часть ограничений будет действовать еще два года.

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