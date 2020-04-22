В центре Львова застрелили нелегального валютчика: детали
Сегодня, 22 апреля, в центре Львова неизвестные злоумышленники в балаклавах напали на двух горожан с огнестрельным оружием. В результате стрельбы 49-летний потерпевший погиб на месте, о состоянии второго мужчины пока ничего не известно.
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Об этом сообщает полиция Львовской области на своей Facebook-странице.
По предварительной информации, киллеры скрылись с места преступления на автомобиле марки Ford светло-серого цвета. На месте происшествия на даный момент работают полицейские и эксперты. Также присутствует начальник полиции региона Василий Виконский.
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Во Львове и области введен оперативный план “Сирена”. По данным полиции, убийство произошло около 10:00 утра в подъезде дома на ул. Академика Павлова, 6. Есть очевидцы, которые слышали звуки выстрелов.
Местное издание "zaxid.net" пишет, что застрелили мужчину, который, вероятно, был нелегальным валютчиком. Пока неизвестно, ограбили ли его.
Напомним, во Львовской области полиция с погоней и стрельбой задержала нарушителя. Пьяный водитель в Мостиске протаранил авто с полицейскими и пытался скрыться, однако был задержан в Самборе.
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