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В центре Львова застрелили нелегального валютчика: детали

Комментариев: 1
Появились первые кадры из места ЧП.
Застрелили незаконного валютчика
Застрелили незаконного валютчика
Полиция Львовской области / Facebook

Сегодня, 22 апреля, в центре Львова неизвестные злоумышленники в балаклавах напали на двух горожан с огнестрельным оружием. В результате стрельбы 49-летний потерпевший погиб на месте, о состоянии второго мужчины пока ничего не известно.

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Об этом сообщает полиция Львовской области на своей Facebook-странице.

По предварительной информации, киллеры скрылись с места преступления на автомобиле марки Ford светло-серого цвета. На месте происшествия на даный момент работают полицейские и эксперты. Также присутствует начальник полиции региона Василий Виконский.

На месте работают кинологи
На месте работают кинологи
Полиция Львовской области / Facebook

Есть еще один потерпевший
Есть еще один потерпевший
Полиция Львовской области / Facebook

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Во Львове и области введен оперативный план “Сирена”. По данным полиции, убийство произошло около 10:00 утра в подъезде дома на ул. Академика Павлова, 6. Есть очевидцы, которые слышали звуки выстрелов.

Введен план
Введен план "Сирена"
Полиция Львовской области / Facebook

На месте также присутствует начальник полиции области
На месте также присутствует начальник полиции области
Полиция Львовской области / Facebook

Местное издание "zaxid.net" пишет, что застрелили мужчину, который, вероятно, был нелегальным валютчиком. Пока неизвестно, ограбили ли его.

Злоумышленников ищут
Злоумышленников ищут
Полиция Львовской области / Facebook

Напомним, во Львовской области полиция с погоней и стрельбой задержала нарушителя. Пьяный водитель в Мостиске протаранил авто с полицейскими и пытался скрыться, однако был задержан в Самборе.

 

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Теги: полиция, смерть, стрельба, Львов
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Комментариев (1)
МаксимУм    22.04.2020, 13:26
Оценка:  +1
МаксимУм
Злоумышленников ищут в телефонной книге начальника полиции?
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